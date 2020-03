Marcel Ciolacu: Cine primește un mandat de arestare sau o condamnare în primă instanță este suspendat din PSD (VIDEO)

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, marți, că s-a luat decizia ca orice social-democrat care este arestat preventiv sau are o condamnare în primă instanță să fie suspendat din partid.

Această regulă se aplică deja în cazul fostului ministru al Sănătății, Sorina Pintea.

Întrebat dacă în ședința informală de marți s-a discutat și despre social-demnocrații care au probleme cu legea, Marcel Ciolacu a răspuns: ”Am încercat să transmit că partidul nu trebuie să reacționeze în cazuri personale. Uitați-vă la doamna Pintea, are și o problemă medicală gravă, sper să se ia măsurile necesare ca totul să fie în regulă.

Trebuie să fie o decizie asumată politic de către partid. Astăzi s-a făcut o propunere clară: cine primește un mandat de arestare sau o condamnare în primă instanță este suspendat de drept din partid.

Dacă avem această toleranță zero la corupție, avem aceeași toleranță zero și în ceea ce privește drepturile omului. (...)

În acest moment, decizia politică este ca doamna Sorina Pintea să fie suspendată sau oricine altcineva ar fi în această situație”.

Sorina Pintea este, în prezent, arestată preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de luare de mită.

Potrivit procurorilor anticorupție, fostul ministru al Sănătății este suspectat că, în calitatea sa de director al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş" din Baia Mare, a luat mită sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei, bani ce reprezintă un procent de 7% din valoarea unui contract.

Contractul din dosar se referă la achiziționarea echipamentelor sanitare specifice luptei cu coronavirusul.

