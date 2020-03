Marcel Ciolacu face apel la bănci să fie solidare cu oamenii: „Băncile au cam provocat criza din 2009, iar populațiile din țările afectate au fost solidare cu ele” (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a lansat un apel către bănci să fie solidare cu românii și să-i ajute în această perioadă de criză declanșată de noul coornavirus. Liderul social-democraților a susținut că, în 2009, criza economică a fost declanșată de bănci, iar populația a înțeles să fie solidară cu acestea. Acum roata s-a întors: oamenii sunt afectați de pandemia de coronavirus, iar băncile trebuie să demonstreze că sunt solidare cu aceștia.

Într-o intervenție pentru B1 TV, Ciolacu a început prin a critica Ordonanța de Urgență a Guvernului PNL privind suspendarea plății ratelor, dar și declarațiile liberalului Ionel Dancă pe acest subiect: „Eu am început să obosesc de minciunile astea... În primul rând, a spus că nu am așteptat noi până a fost Ordonanța gata. Nu! S-a dat o Ordonanță, în urma scandalului ieșit în presă că se impune dobândă la dobândă. Azi au modificat Ordonanța. Din punctul nostru de vedere, ea are multe scăpări. Am auzit la domnul Dancă faptul că banca va hotărî dacă ai fost afectat direct sau indirect. Eu nu am auzit undeva în lume vreo situație în care banca analizează dacă o societate a fost afectată de pandemie sau nu. Eu l-aș fi întrebat pe domnul Dancă dacă în acest moment Guvernul are convenții cu băncile ca să susțină tot ce a spus dânsul”.

Ciolacu a mai precizat că PSD a depus în Parlament încă de acum zece zile un proiect privind suspendarea plății ratelor care, spre deosebire de OUG adoptată de Guvernul PNL, nu prevede condiții pentru ca persoanele îndatorate să beneficieze de acest ajutor: „Toată lumea trebuie să fie tratată egal”.

Acesta a mai precizat că, urmare a presiunii publice, guvernanții au scos dobânda la dobândă în cazul persoanelor fizice, dar nu se știe dacă au făcut acest lucru și în cazul întreprinderilor mici și mijlocii.

„Eu cred că e nevoie de bănci, mai ales într-un moment de criză. Băncile trebuie protejate. Ne aducem aminte de criza din 2009. Ne aducem aminte că băncile au cam provocat acea criză, iar populațiile din țările afectate au fost solidare cu băncile. Acum e o pandemia în care poluația e afectată direct și se ajunge la criză economică și abordarea noastră e că toată lumea trebuie să fie solidară, fără a afecta fondul sistemului bancar.

Eu nu mă lupt cu băncile, nu am făcut acest proiect pe care, probabil, îl trimite luni la promulgare, fără să avem o discuție cu BNR, care ne-a recomadant să nu mergem pe mai mult de șase luni deoarece preconizează o cheltuială de 90 de miliarde. Dar nu poți să pui condiții!”, a mai declarat Marcel Ciolacu, pentru B1 TV.

Acesta a mai susținut că statul român are de unde să se îndatoreze, astfel încât să ajute populația: „Noi, când am plecat de la guvernare, am lăsat 34%, acum am înțeles că e în jur de 37%. Avem loc de îndatorare externă suficient cât România să depășească și să menținem oamenii la serviciu și IMM-urile funcționale pe o sperioadă sperăm cât mai scurtă. Ar fi cea mai mare prostie acum să tăiem salariile și veniturile oamenilor”.

Luni seară, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a prezentat forma finală a Ordonanței de Urgență privind suspendarea plății ratelor pe o durată de nouă luni. Printre clarificările aduse de acesta se numără: depunerea cererilor se face în 45 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței, pot benefia de facilitate și cei care își plătesc restanțele până depun solicitarea, dobânda la dobândă e zero, în ceea ce privește creditele ipotecare pentru persoanele fizice. (Detalii AICI)