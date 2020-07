Marcel Ciolacu (PSD): Proiectul privind carantinarea și izolarea, un alt zombi legislativ al Guvernului Orban, plin de aberații majore ce atentează grav la drepturile și libertățile românilor

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a acuzat că „Guvernul Orban naște un alt zombi legislativ” prin proiectul privind carantinarea și izolarea, în care susține că social-democrații au găsit „aberații majore ce atentează grav la drepturile și libertățile românilor”. Nu în ultimul rând, el a anunțat că va „invita principalele ONG-uri din România” la dezbaterile din comisii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.KAUFLAND / LIDL / CARREFOUR / PROFI / MEGA IMAGE / AUCHAN. ANUNŢUL CE AFECTEAZĂ TOŢI CLIENŢII DIN ROMANIA