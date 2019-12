Ciolacu are certificat de revoluționar și a cerut drept la indemnizație. „Nu-mi faceți o vină că nu am murit la Revoluție!” (VIDEO)

Liderul PSD Marcel Ciolacu minte de îngheaţă apele. Deşi a declarat recent că nu a primit niciun ban de la statul român pentru titlul de revoluţionar, faptele îl contrazic. El a primit pentru acest titlu un hectar de teren pe raza comunei buzoiene Săpoca, pe care ulterior l-a vândut, informează Recorder, citat de B1 TV. Mai mult, la începutul acestui an, Marcel Ciolacu a depus cerere pentru a obține cel mai nou titlu introdus prin lege: cel de „luptător cu rol determinant în victoria Revoluției Române”. Diferența dintre cele două titluri este că cel pe care l-a solicitat anul acesta vine la pachet cu o indemnizație lunară de 2.000 de lei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

„Eu, în municipiul Buzău, am participat la Revoluție. Sunt membru al unui club, Club 22 Buzău, sunt, mi se pare, doar 52 de membri. Am și în statut, am și spus, suntem cei care am apărat și am acționat în raza Palatului Comunal al municipiului.

N-am fost niciodată contestat, n-am făcut niciodată o fală din asta, dar acum nu-mi cereți să-mi fie și rușine. Nu am solicitat niciodată nicio indemnizație pentru acest lucru de la statul român.

Nu-mi faceți o vină pentru faptul că n-am murit sau pentru că n-am stat în casă de Revoluție. Sunt mândru că am fost la Revoluție. N-am cerut niciun ban statului român pentru faptul că am fost la Revoluție, dar nu mă faceți vinovat de lucrul acesta, pentru că nu vă permit”, le-a spus Marcel Ciolacu jurnaliștilor.

Jurnaliștii de la Recorder scriu că liderul PSD ar fi primit, în baza titlului de revoluționar, un hectar de teren pe raza comunei buzoiene Săpoca, pe care ulterior l-a vândut. Informația este confirmată de declarația de avere pe care Marcel Ciolacu o depunea în anul 2008: terenul din Săpoca apare la categoria bunuri înstrăinate în ultimele 12 luni.

Iar la începutul acestui an, ar fi depus cerere pentru a obține și titlul de „luptător cu rol determinant în victoria Revoluției Române". Acesta vine la pachet cu o indemnizație lunară de 2.000 de lei. Nu e deloc clar în ce a constat rolul determinant pe care liderul PSD l-a jucat în victoria Revoluției din 1989, mai ales că la Buzău s-a ieșit în stradă după fuga dictatorului.

Povestea beneficiilor materiale acordate revoluționarilor începe în anul 1991. La început, legea adoptată de regimul Iliescu viza acordarea unor compensații pentru cei răniți în Revoluție și pentru rudele celor peste o mie de morți, însă după aceea totul s-a transformat într-o mare afacere. A apărut titlul de "luptător remarcat pentru fapte deosebite", acordat oricui era dispus să-și susțină participarea la Revoluție. Declarațiile celor trei martori cu privire la activitatea revoluționară a lui Marcel Ciolacu sunt destul de vagi: „a participat", "a contribuit", "a intrat în sediu".

Din 2004, legea revoluționarilor s-a schimbat și „luptătorii remarcați" au început să primească și indemnizații bănești. Acestea erau însă condiționate de nivelul veniturilor și Marcel Ciolacu nu s-a încadrat, pentru că deja ajunsese un om politic important la nivelul județului, cu funcții multiple și venituri pe măsură.