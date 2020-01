Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat, la finele Comitetului Executiv național al partidului, că social-democrații vor trimite o scrisoare instituțiilor europene, prin care vor atrage atenția că Guvernul PNL vrea să schimbe legislația electorală, în sensul revenirii la alegerea primarilor în două tururi, cu doar câteva luni înainte de alegerile locale.

„Am mai luat o decizie, să trimitem o scrisoare din partea PSD atât președintei Comisiei Europene, cât și grupului social-democrat din Parlamentul European și la președintele Parlamentului European și la toți europarlamentarii. Acest abuz de a schimba legile electorale în pofida unei decizii a Curții Constituționale și a unei recomandări a Comisiei de la veneția. nu ai dreptul, într-un stat european, sub nicio formă să modifici legile electorale cu două-trei luni înainte de momentul electoral, Nu s-a întâmplat niciodată în istoria României așa ceva și sperăm nici să nu se îmtâmple”, a declarat Marcel Ciolacu.

„Liberalii dovedesc că fac politică măruntă, ipocrită. Ei sunt cei care au modificat legea alegerii primarilor într-un tur. Azi vin ilegal să modifice legea în timpul jocului. Turcan a schimbat legea electorală. E bine să cunoastem istoria. Sub nicio formă nu ai dreptul să modifici legi electorale cu câteva luni înainte de a fi susținute. Nu ai cum să treci linia roșie a democrației”, a mai spus șeful PSD.

