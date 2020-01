Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat, la finele Comitetului Executiv Național al partidului, că social-democrații vor convoca o sesiune extraordinară a Parlamentului, pentru ultima săptămână din ianuarie, în vederea eliminării pensiilor speciale.

„PSD a hotărât să convoace sesiune extraordinară pentru eliminarea pensiilor speciale, în ultima săptămână din ianuarie. Nu mai e niciun motiv să nu se întâmple acest lucru”, a punctat Ciolacu.

Înainte de CEx, șeful PSD a spus că el va propune acest lucru în timpul ședinței: „Am să solicit colegilor, deoarece a ieșit informația în spațiul public că nu pot fi dublate alocațiile din cauza impactului bugetar cu pensiile speciale, sesiune extraordinară, iar pe ordinea de zi să fie eliminarea pensiilor speciale”.

