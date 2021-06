Marcel Ciolacu: PSD susține orice inițiativă cetățenească privind un referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1. Clotilde Armand ar trebui să vadă cum arată serviciul local în sectoarele 3 și 4 (VIDEO)

PSD va susține orice inițiativă cetățenească de convocare a unui referendum pentru demiterea primarului din Sectorul 1 al Capitalei, a anunțat Marcel Ciolacu, liderul social-democraților, care spune despre Clotilde Armand că a demonstrat că nu este în stare să își exercite atribuțiile de primar, iar bătaia de joc la adresa locuitorilor din sector trebuie să înceteze înainte de expirarea celor patru ani de mandat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.