Ciolacu, despre aleșii PSD săltați de DNA: Este un început de telejustiție! PSD nu va face niciun fel de scut împotriva justiție (VIDEO)

Marcel Ciolacu a declarat că a discutat cu parlamentarii PSD de la Arad, vizați de o anchetă a procurorilor DNA, și că partidul nu va face scut în fața celor trei parlamentari. Totuși, președintele interimar al PSD a acuzat că acesta este un început de telejustiție.

„Astăzi, dimineață, am vorbit cu domnul Căprar și m-a informat că există DNA la PSD Arad. PSD-ul nu va face scut în fața justiției.

Am văzut câteva imagini cu senatorul Chisăliță în căruț pe holurile DNA sau pe nu știu ce holuri. Este un început de telejustiție! Domnul Chisăliță nu este nici infractor, nici criminal, poate era nevoie. Nu știu dacă în cazul domnului Chisăliță PSD-ul va vota emoțional, nu știu cum va fi votul.

PSD nu va face niciun fel de scut împotriva justiție. În cazul în care va fi o propunere de arestare vom urma pașii necesari în Parlament. Dosarul va fi analizat în Comisia Juridică și apoi decizia se va lua în grupurile reunite din Parlament”, a declarat Marcel Ciolacu.

