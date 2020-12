Marcel Ciolacu: PSD va conduce 8 comisii în Camera Deputaților și 8 în Senat. Partidul e reprezentat potrivit algoritmului (VIDEO)

Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, s-a arătat mulțumit de modul în care au fost împărțite conducerile comisiilor parlamentare între partide. Acesta a precizat că PSD deține șefia a opt comisii din Camera Deputaților și a opt din Senat. În opinia sa, împărțirea reflectă votul românilor exprimat la alegerile din 6 decembrie.

„Atât la Camera Deputaților, cât şi la Senat, PSD va conduce opt comisii. La Camera Deputaţilor sunt mai multe comisii decizionale. Dacă la Senat avem, de exemplu, Sănătatea, la Camera Deputaţilor avem Agricultura. PSD e reprezentat conform algoritmului, conform ponderilor atât calitativ, cât şi cantitativ”, a declarat Marcel Ciolacu, marți, într-o conferinţă de presă.

