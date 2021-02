Marcel Ciolacu: PSD va depune amendament la buget pentru dotarea spitalelor, inclusiv cu echipamente de protecție împotriva incendiilor

Liderul social – democraților a anunțat într-o postare pe Facebook, după incidentul de la Institutul Marius Nasta că PSD va depune un amendament la buget pentru dotarea spitalelor, inclusiv cu echipamente de protecție împotriva incendiilor. Totodată, el susține că bani există, însă aceștia nu ar fi alocați „în funcție de prioritățile românilor”.

„Spitalele țării continuă să ardă, ei continuă să ne mintă că totul e în regulă.

PSD va depune amendament la buget pentru dotarea spitalelor, inclusiv cu echipamente de protecție împotriva incendiilor. La fel, vom depune un amendament și pentru a rezolva situația minerilor din ValeaJiului.

Sper ca liderii Dreptei să aibă mintea de pe urmă și să le voteze! Bani sunt, dar nu sunt alocați în funcție de prioritățile românilor, ci în funcție de prioritățile voastre. Nu deficitul bugetar e marea problemă a țării, ci deficitul vostru de grijă față de viața românilor!”, a scris liderul PSD, Marcel Ciolacu, pe Facebook.

Spitalele țării continuă să ardă, ei continuă să ne mintă că totul e în regulă. PSD va depune #amendament la buget... Publicată de Marcel Ciolacu pe Duminică, 21 februarie 2021

PSD ar urma să depună moțiune de cenzură dacă nu îi sunt acceptate amendamentele

Totodată, Ciolacu susține că PSD va depune moțiune de cenzură, în cazul în care nu îi vor fi acceptate amendamentele în proiectul de buget.Ce EFECTE are paracetamolul asupra corpului uman și care e doza maximă recomandată

„Noi venim cu aceste amendamente și poate că, în ultima clipă, acest Guvern își dă seama că proiectul de buget cu tăieri şi cu austeritate e o tâmpenie”, a declarat Ciolacu.

În timpul unei eimisiuni TV, el a fost întrebat dacă ar urma să depună moțiune de cenzură, în cazul în care amendamentele nu vor fi introduse în planul de buget, el a precizat:

„Categoric că depunem moţiune! Deja am și spus că la prima moţiune simplă pe care am depus-o am avut patru voturi în plus în afară de grupurile PSD şi AUR. Eu nu-mi aduc aminte ca la doar două luni de la alegeri deja patru voturi să fie în plus faţă de ce avem ca Opoziţie. Avem o sesiune parlamentară și, categoric, vom veni cu o moţiune de cenzură”, a declarat el pentru Antena 3.