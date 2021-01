Marcel Ciolacu: PSD va veni cu un buget alternativ / S-au împrumutat 34 de miliarde de euro, numai Cîțu și Orban știu unde s-au dus banii

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat că partidul pe care îl conduce va veni cu un buget alternativ, pentru a le arăta românilor că sunt bani pentru majorările de pensii și salarii, nu cum susțin guvernanții. El a mai afirmat că Executivul a împrumutat 34 de miliarde de euro, dar „numai domnul Cîțu și cu domnul Orban știu unde s-au dus acești bani”. Marcel Ciolacu a mai susținut că nu crede că pensiile vor fi majorate cu 8,1% anul acesta, așa cum a promis Guvernul.

Ciolacu a acuzat apoi Cabinetul Cîțu că a mințit Comisia Europeană că a făcut inserție de capital în economie, lucru care nu este adevărat: „Suntem pe ultimul loc în Europa în privința acestei inserții de capital”.

Marcel Ciolacu susține că PSD va veni cu un buget alternativ pe anul acesta

„Noi vom veni săptămâna viitoare cu un buget alternativ și le vor arăta românilor că există bani în bugetul României, astfel încât să nu fie înghețate nici pensiile și nici salariile. (...) S-au împrumutat cu 34 de miliarde de euro, dar numai domnul Cîțu și cu domnul Orban știu unde s-au dus acești bani. Noi i-am întrebat și i-am chemat în Parlament să ne dea aceste răspunsuri, dar nu le-am primit nici până astăzi”, a declarat Marcel Ciolacu la RTV, potrivit psnews.ro.

Liderul social-democraților a acuzat apoi Guvernul că a mințit Comisia Europeană că a făcut făcut o inserție de capital în economia României când, de fapt, „suntem pe ultimul loc în Europa” la acest capitol.

„Noi nu avem până acum bugetul exact, vor veni cu el în februarie, asta înseamnă că toate investițiile, mai ales la autoritățile locale, sunt în acest moment compromise. Primăriile vor avea buget doar în aprilie, dacă se intră cu bugetul în februarie în Parlament. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată în România”, a mai spus Ciolacu.

Șeful Guvernului a anunțat recent că au început pregătirea pentru bugetul pe acest an, care ar urma să fie votat în Parlament pe 4 februarie. Guvernul a decis plafonarea salariilor la stat și a pensiilor speciale. Restul pensiilor ar urma să fie majorate în toamnă.

Săptămâna trecută, Ciolacu a scris că Executivul european e „în alertă” deoarece „datoria publică va ajunge la 100% din PIB şi confirmă că Guvernul Cîţu va fi obligat să ia măsuri”.

„Comisia Europeană confirmă tot ceea ce am avertizat din noiembrie 2019 încoace: guvernarea pe datorie care a explodat; zero măsuri pentru a stopa risipa banului public şi zero măsuri pentru creşterea colectării veniturilor la buget”, a mai notat liderul PSD.

În replică, premierul Florin Cîțu a acuzat PSD de fake news: „De câteva zile circulă un fake news despre o scrisoare a CE pentru Ministerul Finanțelor din România. Există o singură explicație pentru acest fake news. Scrisoarea este în engleză iar la PSD este clar o barieră acest lucru”.