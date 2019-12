Ciolacu susține că PSD ar vota pentru desființarea Secției speciale, cu o condiție (VIDEO)

Marcel Ciolacu a declarat că PSD ar vota pentru desființarea Secției speciale de investigare a magistraților, o creație PSD-ALDE, dacă asociațiile din justiției și Consiliul Superior al Magistraturii s-ar exprima în acest sens.

„Întâi aş vrea să văd foarte clar de la CSM, de la judecători, de la procurori ce părere au. Dacă opinia asociaţiilor din Justiţie va fi ca această secţie să fie desfiinţată, presupun că şi PSD va vota în consecinţă”, a declarat Marcel Ciolacu, președinte interimar al PSD.

Potrivit unor surse guvernamentale, desființarea Secției speciale reprezintă unul dintre domeniile pentru care Guvernul PNL își va asuma răspunderea, la începutul anului viitor.

Pe 2 decembrie, premierul Ludovic Orban a anunțat că o consultare a CSM cu privire la transpunerea în practică a recomandărilor privind Secția va avea loc după încheierea alegerilor din cadrul Consiliului. (Detalii AICI)

