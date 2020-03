Marcel Ciolacu: PSD votează împotriva Guvernului Cîțu (VIDEO)

Președintele interimar al PSD a declarat, marți, că social-democrații vor vota împotriva Guvernului Cîțu.

Asta înseamnă că PSD-iștii vor asigura cvorumul, deschizându-se astfel drumul spre anticipate.

"Vom face ce am spus si inainte. Vom merge la vot, vom vota impotriva Guvenului Citu. Vom merge in sala si vom vota impotriva si vom vedea cu atentie daca PNL respecta deciziile CCR, daca isi vor vota propria propunere", a declarat Ciolacu.

Liderul PSD a declarat că, dacă Guvernul Cîţu cade în Parlament, se va lua o decizie dacă social-democraţii vor propune un premier sau nu.

