Ciolacu, despre moţiunea de cenzură: Avem 232 de voturi. Parlamentarii PSD care nu votează nu vor participa pe listele partidului la viitoarele alegeri (VIDEO)

Marcel Ciolacu a declarat că, matematic, au 232 de voturi de la trei partide pentru moțiunea de cenzură. Preşedintele interimar al PSD a precizat că parlamentarii social-democrați care nu vor vota moțiunea sau vor absenta nemotivat nu vor mai putea participa pe listele partidului la viitoarele alegeri.

„Este prioritatea numărul 1 a PSD. În acest moment sunt trei forţe politice parlamentare care susţin acest demers - PSD, UDMR şi Forţa Naţională. Mai avem negocieri în continuare, în zilele următoare. Avem şi o strategie făcută în comun cu colegii mei din teritoriu, punctual cu anumiţi parlamentari independenţi sau neafiliaţi.

În cazul în care un parlamentar al PSD nu votează moţiunea sau lipseşte nemotivat în ziua în care va fi votul pe moţiune, o perioadă - respectiv până după alegerile generale - va fi suspendat din PSD. Cu alte cuvinte, nu va participa pe listele PSD la viitoarele alegeri”, a declarat Marcel Ciolacu, după ședința Comitetului Executiv Național al PSD.

El a mai precizat că „matematic, în acest moment, sunt 232 de voturi”.

