PSD, acuzat că a forțat citirea moțiunii chiar marți noaptea. Replica lui Ciolacu: Am înțeles că e urgență, că țara are probleme majore și am zis să nu încurcăm (VIDEO)

Partidele de Opoziție au depus, marți după-amiază, moțiunea de cenzură în Parlament. Acestea au acuzat PSD că se folosește de tot felul de tertipuri pentru a zădărnici acest demers. PSD, în schimb, susține că totul e o mascaradă.

Informațiile inițiale au fost că PSD forțează citirea moțiunii chiar de marți noapte.

„Știm că se exercită presiuni uriașe față de semnatarii moțiunii și că Guvernul în frunte cu Dăncilă au scos la bătaie toate resursele pentru a bloca moțiunea. În plus, perpetuează același comportament marca Dragnea. Deși am depus moțiunea la 18.00, intenționează, noaptea ca hoții, să impună citirea moțiunii în această noapte și, dacă se poate, votul să fie dat într-o zi nelucrătoare. E același comportament care crează șicane, nu dezbatere politică”, a declarat liderul PNL Raluca Turcan.

