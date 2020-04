Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și șeful interimar al PSD, a anunțat că va începe demersurile, astfel încât să fie găsită „o reglementare” care să împiedice parlamentarii să mai depună propunerea legislativă privind Statului de autonomie al Ținutului Secuiesc. De altfel, chiar miercuri, după ce Senatul a respins proiectul, șeful Consiliului Național Secuiesc a anunțat că va cere înaintarea documentului către Parlament pentru a cincea oară.



„Proiectul de lege e o aberație, și juridică, și din toate punctele de vedere. Este un instrument folosit politic de ani de zile. Eu nici nu știu dacă Kelemen Hunor este inițiatorul. O să mă uit exact cine sunt inițiatorii. Sunt zeci de proiecte de legi care nu au importanță, sunt neserioase. Acesta este unul dintre proiectele de lege neserios, speculat într-un moment politic, într-un moment dificil al guvernului meu, cum spune președintele”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Întrebat care e opinia politicianului Marcel Ciolacu despre subiectul autonomiei, el a răspuns: „Nu e prima oară când o spun. Eu sunt copil de pilot militar. Este exclus numai să gândești la așa ceva, nu să votezi sau să faci aranjamente pentru așa ceva. Nici nu va fi vreodată posibil așa ceva, în România. Niciodată. Așa ceva nici nu ai voie să depui la Parlamentul României, o astfel de lege. Este o lege care contravine Constituției și atunci ar trebui din start nici să nu mai intre pe ordinea de zi. O să găsim o reglementare să facem acest lucru. Este o scăpare a regulamentului și o să o dau în lucru la Comisia juridică și se va găsi o soluție, astfel încât să închidem acest fel de abuz sau de a reîncălzi această ciorbă mereu”.

Cât despre acuzațiile lansate de președintele Klaus Iohannis, care afirmase anterior că PSD „se luptă în birourile secrete ale Parlamentului ca să dea Ardealul ungurilor”, șeful interimar al social-democraților a declarat: „Un atac politic grosolan, care nu are niciun fundament real, fiindcă o astfel de lege nu este pentru prima oară când trece prin Parlament și este respinsă, este a cincea oară în acest moment. Președintele știa foarte clar procedurile parlamentare și faptul că legea era pe ordinea de zi prinsă, nu a fost votată, pentru că Parlamentul încă nu avea implementat votul la distanță. Mai mult decât atât, l-am auzit și pe domnul Orban, s-a băgat și el în ciorbă. El nu ne-a transmis punctul de vedere decât după ce legea a trecut tacit de Camera Deputaților. Ca să înțeleagă toată lumea, nu a existat un vot în Camera Deputaților, în privința acestei legi. Constituția prevede că o lege – după ce intră la comisie repartizată de către Biroul Permanent al Camerei – în 45 de zile, dacă președintele comisiei raportoare nu face o solicitare să mărească termenul pentru raport, trece tacit la Camera superioară, respectiv decizională, Senatul, lucru care deja era programat cu președintele Senatului, iar astăzi a fost respinsă”.

Referitor la relația dintre PSD și UDMR, Marcel Ciolacu a precizat: „Eu sunt președintele Camerei (n.r. – Deputaților) și vă spun cu toată sinceritatea, nu cred că trec două zile fără să vorbesc cu toți liderii de grup sau cu toți liderii de partide politice care sunt deputați în Camera Deputaților, fără excepție. E în fișa postului. Nu avem un proiect politic comun. Am avut un singur proiect politic comun, acela cu neschimbarea legilor electorale în timpul jocului, lucru cunoscut de toată lumea, care a dus până la urmă la căderea guvernului Orban”.

