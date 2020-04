Marcel Ciolacu, replică pentru Klaus Iohannis: „Noi în Parlament am vrut să protejăm nivelul de trai al românilor și capitalul românesc” / „PSD a întins o mână către dialog. Ați refuzat-o!”

PSD a vrut să protejeze, în Parlament, nivelul de trai al românilor și capitalul românesc, susține Marcel Ciolacu, care l-a criticat pe președintele Iohannis și a apărat demersurile făcute de parlamentarii social-democrați în contextul pandemiei de COVID-19.



„Noi în Parlament am vrut să protejăm nivelul de trai al românilor și capitalul românesc. Astea nu sunt legi populiste! Sunt legi votate de toate partidele politice, cu excepția PNL într-adevăr! Voi doar ați putut să contestați tot la CCR sau să reîntoarceți legi, ca nu cumva vreun român să fie sprjinit acum! Vreți șomeri, domnule Iohannis?! Cât mai mulți, nu?! Vreți sărăcie, austeritate și șomaj. La fel ca în 2009-2010! Pentru că altceva nu sunteți în stare!”, a scris Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, marți, pe Facebook.

Marcel Ciolacu susține că „PSD a întins o mână către dialog”, dar că președintele Iohannis a refuzat-o.

„Domnule Iohannis- ridicați-vă o clipă ochii din sondaje, lăsați calculele electorale, testați populația și veniți cu un plan concret de REDESCHIDERE! PSD a întins o mână către dialog. Ați refuzat-o! Dar nu uitați că în timp ce dvs vă țineți de lupte politice, românii încep să trăiască de pe o zi pe alta. Vă asumați și asta, domnule Iohannis?!”, a adăugat Marcel Ciolacu.

De partea cealaltă, tot marți seară, președintele Klaus Iohannis a susținut o conferință de presă, în care printre altele a criticat anumite partide politice din Parlament, pentru modul „în care înțeleg să folosească această nenorocire pentru câștigul lor electoral”.

„Nu toți politicienii au fost de partea care se ocupă de îngrădirea epidemiei, de partea care se ocupă de români. Avem un contraexemplu mare cât Casa Poporului. Contraexemplul este Parlamentul și modul în care unele partide și unii lideri au înțeles și înțeleg să folosească această nenorocire pentru câștigul lor electoral în această perioadă critică. (...) Banii românilor au fost risipiți de guvernele pesediste, în loc să fie investiți acolo unde aduceau un câștig pentru toată țara. Este trist ca după ani și ani de guverne pesediste să ne găsim în situația în care să facem față unei epidemii groaznice cu visteria aproape goală, fără rezerve și tot aceeași pesediști să strige în Parlament că Guvernul și președintele nu fac ce trebuie! Este ceva jalnic”, sublinia șeful statului.

Cu aceeași ocazie, președintele Iohannis a mai precizat că, „atunci când a început epidemia, rezervele României au fost goale. N-au existat, pur și simplu. N-au existat rezerve de măști, n-au existat rezerve de biocide. Au existat foarte puține medicamente și acestea toate au trebuit procurate într-un timp record, și s-au procurat. S-au folosit nu doar banii puțini, care au fost la vistieria noastră, s-au folosit cu mare succes și bani europeni, și se folosesc în continuare. Am dat niște date săptămâna trecută, când am avut Consiliul European în format videoconferință. România are, acum, acces la un miliard și jumătate de euro, din fondurile europene aferente acestui exercițiu bugetar, care vor fi folosiți pentru achiziții de dispozitive medicale, de echipamente, pentru sporurile care se vor da medicilor și personalului din spitale șamd”.