Marcel Ciolacu, replică pentru Klaus Iohannis: Atacă instituții fundemantale ale statului, precum Parlamentul și CCR. Slăbește democrația și netezește drumul către un trecut pe care ni-l doream uitat (VIDEO)

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a venit joi seara cu o replică pentruu președintele Klaus Iohannis, care i-a acuzat pe social-democrați că ”fac tot posibilul ca efortul de reconstrucție a României să eșueze”, iar pentru ei ”interesul politic este mai presus de oameni”. Totul în contextul pandemiei de coronavirus și după ce Curtea Constituțională a României a stabilit că ordonanța de urgență prin care au fost majorate amenzile pentru cei care nu respectă restricțiile de circulație din perioada stării de urgență este neconstituțională.

Liderul social-democraților a susținut, într-o declarație de presă de la sediul PSD că, prin declarațiile sale, șeful statului atacă în mod constant instituții fundamentale ale statului, precum Parlamentul și Curtea Constituțională.

”Iohannis trebuia să fie garantul Constituției, dar el atacă încontinuu instituții fundemantale ale statului, precum Parlamentul și Curtea Constituțională. Prin asta, Iohannis slăbește democrația și netezește drumul către un trecut pe care ni-l doream uitat. Iohannis nu este un partener instituțional, este doar un alt politician de la PNL care a preferat un loc cald la Cotroceni, deși în trecutul pe care îl blamează își dorea să fie premierul adus de mână de PSD.

De două luni, așteptăm de la Iohannis și Guvernul pe care îl conduce un program de relansare a economiei. Avem peste un milion de șomeri.

Populația nu este testată, firmele se închid în fiecare zi și aruncă sute de mii de oameni în șomaj. Guvernul nu mai este credibil și nu se mai poate împrumuta. Guvernul, în curând, nu mai are bani de salarii și pensii. PNL și Guvernul se folosesc de pandemie ca să fure prin firmele de casă”, a acuzat liderul PSD.

Totodată, Marcel Ciolacu i-a reproșat șefului statului că nu prezintă niciun proiect de relansare a economiei afectate de pandemia de coronavirus.

Deși românii se confruntă cu aceste probleme în fiecare zi, Iohannis nu vorbește despre un proiect de relansare a economiei. Vorbește doar de PSD. La fiecare ieșire, nu vedem decât o revărsare de ură și o batjocură la adresa românilor care așteaptă soluții pentru ceea ce pun mâine pe masă, pentru locurile lor de muncă, pentru familiile lor, pentru sănătatea lor. Vedem un președinte disperat să apere un guvern incompetent și incapabil să vină cu un proiect care să protejeze veniturile românilor. România se confruntă cu o pandemie și cu o criză economică gravă”, a declarat Marcel Ciolacu.

Într-o declarație de presă de la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis i-a acuzat pe cei de la PSD că, în vreme ce românii încearcă să respecte restricțiile impuse de autorități, medicii se luptă cu pandemia de COVID-19, iar guvernanții iau măsuri, ei vor ”să se întoarcă la corupție, proastă guvernare și ineficiență”.

”Am văzut cu câtă satisfacție au primit unii politicieni decizia CCR. Este încă un semn de nepăsare inconstiență și neînțelegere a misiunii pe care o au și o dovadă că pentru acești politicieni, interesul politic este mai presus de oameni”, a declarat Klaus Iohannis, precizând că fără amenzile declarate ca fiind neconstituționale de CCR, ”morții pe care azi îi plângem ar fi fost mult mai mulți”.

De asmenea, șeful statului i-a acuzat pe social-democrați că vor să ”permită unor aleși locali declarați incompatibili să candideze la primării sau pentru alte funcții”.

”O astfel de măsură ar amnistia nici mai mult, nici mai puțin, 1.000 de aleși locali care au încălcat legea. Unica prioritate a pesediștilor, chiar și într-o criză umanitară, rămâne doar aceasta: legi cu dedicație pentru baronii lor”, a mai spus Iohannis.

”PSD vrea să îi apere pe infractori, pe cei care sfidează regulile și încalcă legea, cu sprijinul acelorași sateliți”, a fost o altă acuzație lansată de președinte.

CCR a declarat, miercuri, neconstituțională OUG 34/2020 prin care sunt majorate amenzile aplicate în cazul celor care nu respectă prevederile ordonanțelor militare referitoare la restricțiile de circulație.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.