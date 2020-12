Marcel Ciolacu: Se configurează un câștig al PSD. Ludovic Orban nu mai poate fi premierul României, cel puțin dacă dorim să respectăm votul românilor (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, pentru B1 TV, că PSD a câștigat alegerile parlamentare, chiar dacă diferența față de PNL nu e atât de mare pe cât și-ar fi dorit ei. Ciolacu a mai spus că, dată fiind opțiunea românilor, președintele PNL, Ludovic Orban, nu mai poate fi premierul României. În ceea ce-i privete pe social-democrați, ei iau în calcul patru nume pentru propunerea lor de premier: Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Vasile Dîncu și Alexandru Rafila.

„În acest moment, eu urmez calea Constituției. La Constituție spuen foarte clar că partidul cu cea mai mare reprezentare, cu cel mai mare număr de parlamentari va fi invitat primul de către președintele României și va face prima propunere de premier. Se va desemna o propunere de premier. El are zece zile să-și creioneze viitoarea majoritate. Noi nu știm acum care sunt ponderile partidelor în viitorul Parlament și nici care sunt exact partidele care vor avea reprezentare parlamentară”, a declarat Marcel Ciolacu.

