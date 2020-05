Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, se simte bine și va fi externat din Spitalul Militar „Carol Davila” din Capitală. Pe pacursul investigațiilor medicale, președintele Camerei Deputaților a fost testat și pentru COVID-19, dar mai are de așteptat până va primi rezultatul.



Mihai Tudose și senatorul PSD Lucian Romașcanu, care are și calitatea de purtător de cuvânt în formațiunea social-democrată, l-au vizitat pe Marcel Ciolacu la spital.

„Este ok, a plecat ok, l-ați văzut, a plecat pe picioare, fără niciun fel de problemă, dar e natural să își facă niște analize pentru a vedea dacă există vreo cauză ascunsă. Nu are un istoric de probleme de sănătate. Ultimele analize au fost foarte bune, acum trei, patru luni de zile. A fost doar un incident, cauzat probabil și de presiunea pe care, sigur, o ai în poziția respectivă de luni de zile, dar și de sala – pe care colegii dumeavoastră o știu destul de bine – mică și destul de încălzită, și destul de fără aer”, a declarat senatorul PSD Lucian Romașcanu, care are și calitatea de purtător de cuvânt.

Senatorul PSD Lucian Romașcanu a oferit și el o reacție cu privire la situația lui Marcel Ciolacu, explicând că liderul social-democrat a fost nelipsit de la activitățile partidului, precum și de la cele aferente calității de președinte al Camerei Deputaților.

„De muncit, a muncit foarte mult. Ați văzut că în fiecare zi au fost lucruri de făcut, de comunicat. A fost tot timpul la birou în această perioadă. N-a lipsit nicio zi nici de la partid, nici de la Camera Deputaților. Sunt foarte multe lucruri de făcut în această perioadă și, probabil, tot acest efort, la un moment dat, face organismul să aibă anumite probleme. (...) Vă pot spune că am o veste bună, în sensul că este bine în acest moment. Sperăm să fie bine în continuare”, a afirmat Robert Cazanciuc.

Marcel Ciolacu a fost la un pas să leșine, duminică, într-o conferință de presă susținută la sediul PSD, în care prezenta programul „Repornim România”, care presupune mai multe propuneri de măsuri pentru depășirea crizei COVID-19. În timp ce enumera inițiativele, șeful interimar al social-democraților a început să resimtă o stare de rău, astfel că evenimentul a fost întrerupt, iar sala a fost eliberată astfel încât să se poată derula intervenția. Deși o ambulanță fusese solicitată să intervină, în cele din urmă demnitarul și-a mai revenit, motiv pentru care a fost dus cu o mașină de la partid la Spitalul Militar „Carol Davila” din Capitală, unde i s-au făcut mai multe investigații, printre care și cea pentru COVID-19.

„Avem un pachet de 28 de măsuri, care va asigura repornirea imediată a activității economice pentru sectoarele cele mai afectate de COVID-19, sectoare ce reprezintă 45 de miliarde de euro. Vorbim de 20% din PIB și un milion de locuri de muncă din sănătate, turism, HoReCa, agricultură, industria auto sau electro-casnice. Toate ar începe să funcționeze imediat. Este un pachet de măsuri, ce poate fi finanțat 50% din fonduri interne și 50% din fonduri europene, care va costa mai puțin de 8% din PIB, mult mai puțin decât ceea ce alocă toate statele din jur”, era una dintre declarațiile făcute de Marcel Ciolacu, înainte de momentul cu pricina.