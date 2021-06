Marcel Ciolacu: Se vrea desființarea SIIJ să nu termine ancheta de la Sectorul 1. Dacă acceptăm aceste lucruri, vom vedea unde va ajunge România (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a acuzat coaliția majoritară că dorește desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție astfel încât „să nu termine ancheta” privind alegerile pentru Primăria Sectorului 1.

Liderul social-democraților a început prin a spune că OUG privind alocațiile e neconstituțională și că puterea vrea să schimbe Avocatul Poporului pentru că este singurul care poate ataca astfel de acte normative.

„Partidul Social Democrat a dat o lege, domnul Iohannis a promulgat-o. A venit domnul Orban, care a dat o ordonanță de urgență de modificare a legii. Acea ordonanță, ca să devină lege, a intrat în circuitul parlamentar. Nu poți să mai dai o ordonanță de urgență atât timp cât în circuitul parlamentar există o inițiativă legislativă ori a unor parlamentari, ori ordonanță venită de la Guvern care are același obiect de activitate vizat. Nu înțelegeți de ce schimbă Avocatul Poporului? Fiindcă singurul care are atribuții să atace ordonanțe de urgență, să spună că este ilegal s-o dai, este Avocatul Poporului. Toate se leagă, exact ca la SIIJ. De ce vrem să desființăm SIIJ? Să nu termine ancheta de la Sectorul 1. Dacă acceptăm aceste lucruri, vom vedea unde va ajunge România”, a declarat Marcel Ciolacu, joi.

Referitor la recomandările europene privind desființarea Secției speciale, președintele PSD a afirmat: „Eu am văzut și alte decizii că, totuși, este atributul fiecărui stat să decidă. În MCV am văzut că și domnul Iohannis are niște recomandări, să nu facă numiri fără avizul CSM”.

Referitor la faptul că avizul CSM este consultativ, el a adăugat: „Și cei de la CSM ce au cu avizul domnului Iohannis? De ce au trecut că a făcut numiri fără aviz? Și cel al Comisiei de la Veneția este consultativ, dar știu că tot timpul cu toții dorim să așteptăm și o părere a Comisiei de la Veneția”.