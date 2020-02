Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, luni, la finalul ședinței CEx a formațiunii, că a sesizat Curtea Constituțională cu privire la noua desemnare a lui Ludovic Orban ca premier.

”Am avut o ședință prelungită cu colegii din teritoriu, am făcut strategia pentru această mascaradă cu propunerea premierului desemnat, demis, nici noi nu știm cum să ne adresăm domnului Orban.

Am stabilit depunerea sesizării de către președinții Camerei și Senatului la CCR. Vom aștepta răspunsul CCR, chiar dacă nu stopează demersul.

Am răsfoit și noi programul de guvernare al guvernului pe care nu-l va vota nimeni. Ne așteptam la anumite remedieri la primul program de guvernare, au venit cu copy-paste din programul PSD.

Miercuri, 19 februarie, vom avea CEX pentru a stabili strategia din ziua votului.

Mâine va fi convocat Biroul Permanent Reunit al Parlamentului și vom face programul audierii miniștrilor. Chiar dacă e o mascaradă, noi ne menținem consecvenți și vom respecta legile și Constituția”, a declarat Marcel Ciolacu.

Sesizarea depusă de PSD la Curtea Constituțională poate fi citită, integral, AICI

