Marcel Ciolacu și-a anunțat proiectul politic cu care candidează la şefia PSD: Liderul social-democrat vrea o nouă echipă, cu care să recâștige prestigiul partidului

Marcel Ciolacu și-a anunțat, vineri, proiectul politic cu care candidează la şefia PSD. Liderul social-democrat spune că, prin ”Reconstrucţia PSD – o viziune politică de stânga pentru un partid european”, dorește o nouă echipă cu care să reușească să recâștige prestigiul PSD.

Ciolacu a anunţat, vineri, printr-o postare pe Facebook, proiectul politic cu care va candida la şefia PSD: ”Reconstrucţia PSD – o viziune politică de stânga pentru un partid european”. Printre obiectivele sale se numără o nouă echipă, de oameni integri, şi profesionalizarea formaţiunii.

"O NOUĂ ECHIPĂ: formată din oameni integri, cu experienţă politică şi expertiză profesională.

RECONSTRUCŢIA ŞI PROFESIONALIZAREA PARTIDULUI: prin aducerea în prima linie a profesioniştilor şi a specialiştilor din partid, oameni competenţi, oameni care au arătat ce pot în profesia lor şi care sunt legitimaţi de încrederea acordată în comunitatea lor.

RECÂŞTIGAREA PRESTIGIULUI PARTIDULUI: Membrii şi simpatizanţii noştri trebuie să aibă motive de mândrie pentru că fac parte din marea echipă a PSD!

O STÂNGĂ MODERNĂ: PSD-ul anului 2020 este atât partidul care are grijă de pensionari sau de categoriile sociale defavorizate care au nevoie de sprijin, DAR ŞI partidul celor care au contribuit sau contribuie ACTIV la dezvoltarea României, al celor care îşi câştigă traiul de zi cu zi prin muncă cinstită. PSD = Partidul clasei de mijloc. DOAR reducerea sărăciei va conduce la creşterea clasei de mijloc din România!

PATRIOTISM ECONOMIC:

- prin susţinerea politicilor publice care să protejeze economia naţională, pe angajaţii români

- prin susţinerea şi promovarea intereselor agenţilor economici care produc în România şi contribuie la dezvoltarea economică, la crearea de locuri de muncă şi la creşterea veniturilor bugetului de stat

- prin acţiuni ferme împotriva jefuirii resurselor naţionale”, spune Ciolacu.

Președintele interimar al PSD afirmă că ”acesta este Programul politic al echipei PSD”.

“Împreună vom merge în fața colegilor pentru a le cere încredere și susținere.

De fiecare dată când ceilalți au distrus, PSD a venit și a reconstruit! Mai mult decât oricând #România are nevoie de o stângă modernă și puternică. România are nevoie de PSD! Pentru că are nevoie de stabilitate, siguranță, reconstrucție și de creșterea nivelului de trai!

Așa să îmi ajute Dumnezeu!”, conchide Ciolacu.





Congresul PSD ar putea avea loc pe 22 august

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, 30 iulie, că în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al partidului s-a aprobat declanşarea procedurilor interne pentru congres, iar acesta ar putea să aibă loc pe data de 22 august.



"Astăzi am pornit procedurile interne de a avea loc acest congres. Mai mult, zilele trecute eu am trimis o adresă către domnul ministru Arafat şi aştept de la dânsul răspuns, care sunt condiţiile pentru a fi organizat acest congres. Era normal să declanşăm procedurile", a spus Ciolacu, la finalul şedinţei CExN al PSD.