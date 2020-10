Marcel Ciolacu și Gabriela Firea, candidați la parlamentare. Fostul primar al Capitalei, cap de listă la Senat din partea PSD VIDEO)

S-au luat decizii importante, luni, în cadrul Consiliului Politic Naţional al partidului. Una dintre acestea îi are în vedere pe Marcel Ciolacu și Gabriela Firea, fostul primar al capitalei.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat luni că va candida pentru un mandat de parlamentar la Buzău, în timp ce Gabriela Firea va deschide lista PSD pentru Senat.

"O să îmi permit acest lucru să candidez la Buzău, la parlamentare. Dacă colegii mei o să hotărască să nu fiu pe locul 1, asta este. Da, locul 1 la Senat pe Bucureşti, doamna Gabriela Firea”, a declarat Marcel Ciolacu, la finalul Consiliului Politic Naţional al PSD.

Întrebat dacă Viorica Dăncilă va fi și ea pe listă. Ținând cont de faptul că astăzi a fost înlăturată de la șefia organizațieid e femei a PSD, Ciolacu a spus că decizia apaține filialei Teleorman.GATA, S-A DECIS! NU se mai schimbă ORA la finalul acestei luni, în ROMÂNIA?

"Ținând cont că a fost prim-ministrul României, cred că da, dar e decizia organizaţiei de la Teleorman", a spus acesta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.