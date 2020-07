Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost singurul ofiocial invitat marți, la Ambasada Franței, cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Franceze, surprins fără mască de protecție.

Printre cei prezenți la eveniment, așa cum reiese din imagini, s-au numărat Bogdan Aurescu, ministrul Economiei, Virgil Popescu, sau președintele Senatului Robert Cazanciuc. Însă doar Marcel Ciolacu a fost surprins stînd cu masca în mână.

Persoanele prezente la discursurile susținute cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Franceze au stat la o distanță de câțiva metri una de cealaltă, iar evenidfmentul a avut loc în aer liber.

