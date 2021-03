Marcel Ciolacu spune că aleșii locali PSD vor să protesteze în fața Palatului Cotroceni: ”20 de judeţe să nu au primit niciun ban fiindcă sunt ale PSD” (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că aleșii locali social-democrați vor să vină să protesteze la Palatul Cotroceni din cauza faptului că Executivul a adoptat o anexă la proiectul de buget pe 2021 prin care, spune Ciolacu, au fost alocate fonduri mai ales județelor care sunt conduse de unul dintre cele trei partide din coaliția de la guvernare.

„Niciodată nu s-a făcut o anexă separată cu anumite amendamente, un troc politic. Să ne spună domnul Orban cum a împărţit pentru prima oară aproape 2 miliarde lei pentru autorităţile locale. 20 de judeţe să nu primească niciun ban fiindcă sunt ale PSD. Asta e normalitatea pe care ne-o invoca preşedintele prin Guvernul său? Toţi aleşii locali din partid, în acest moment sunt dezbateri cu toţi preşedinţii, vor să vină la Bucureşti, să îşi pună eşarfele şi culmea nu vor să meargă la Palatul Victoria, ci la Palatul Cotroceni. Vor să vină să se manifeste în faţa Palatului Cotroceni toate administraţiile locale ale PSD. Ce se întâmplă anul acesta e un precedent la anul trecut, ceea ce a făcut Orban a continuat şi acum”, a declarat Marcel Ciolacu, luni, la finalul unei ședințe a conducerii social-democrate.

Totodată, șeful PSD a spus că social-democrații vor să depună plângeri penale pe numele fostului prim-ministru, Ludovic Orban, a actualului premier, Florin Cîțu, precum și pe numele miniștrilor și prefecților care au semnat anexa 073.

"Împreună cu colegii mei am hotărât că vom face plângeri penale la toți prefecții care au fundamentat cheltuielile care au fundamentat cheltuielile de pe timpul lui Orban, care au fundamentat cheltuielile din Fondul de Rezervă din timpul domnului Ciucă. Singurul element comun al celor doi prim-miniștri este actualul prim-ministrul, domnul Cîțu care era principalul avizator, fiind ministru de Finanțe. Vrem să facem plângeri la toți miniștri care au avizat aceste cheltuieli prin HG. Mai mult, vrem să știm cum a trecut prin ședința de Guvern această anexă la buget, ce criterii s-au luat în considerare", a spus Marcel Ciolacu.

