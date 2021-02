Marcel Ciolacu spune că ministrul Economiei, Claudiu Năsui, ar trebui să demisioneze, în contextul controverselor privind fondurile pentru IMM-uri: ”E prea mare căciula pentru el”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține că ministrul Economiei, Claudiu Năsui, ar fi trebuit să demisioneze în contextul controverselor legate de fondurile pentru IMM-uri și de faptul că acesta a avut un cont de administrator pe platforma electronică de granturi.

Marcel Ciolacu cere demisia lui Claudiu Năsui de la Ministerul Economiei

În opinia social-democratului, Ministerul Economieie ”e o căciulă prea mare pentru actualul ministru”.



"Cum să ai, ministru al Economiei, să ai cont de administrator la selecţia pe fonduri europene? Cine a auzit vreodată aşa ceva? Cred că dacă era un ministru PSD era DNA a doua zi în minister şi întreba cum e posibil aşa ceva. Dar tu, ministru, îţi scrii demisia, fiindcă e căciula prea mare pentru actualul ministru. Nu ştie cu ce se mănâncă o asemenea demnitate de ministru. Îmi pare rău de domnul Năsui, e un tânăr de perspectivă, dar e mult prea repede. E prea mare căciula pentru el. Trebuia să îşi scrie frumos demisia, lua buletinul la el, că nu e departe Ştirbei Vodă, se ducea frumos pe Ştirbei Vodă: domnule, am făcut o tâmpenie - dacă e ceva ce nu are de ascuns - mi-am făcut cont şi am intervenit în selecţie şi m-am uitat cum se face selecţia la fonduri europene a IMM -urilor", a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3, potrivit Agerpres.

Suspiciuni privind accesarea granturilor de investiții pentru IMM-uri

Într-o postare pe Facebook de joi, Claudiu Năsui susține că ”nu este absolut nicio problemă” în faptul că el a avut cel cont de administrator și spune că l-a folosit doar de câteva ori, pentru a înțelege procesele din spatele acestei platforme elctronice.

”Sunt acuzat că am avut cont pe platforma de granturi. Nu este absolut nicio problemă. Am vrut să văd fiecare pas din procedură și să o optimizez. Ceea ce am și făcut. Am folosit acel cont de câteva ori și exclusiv în scopul înțelegerii proceselor din spatele platformei și a muncii funcționarilor pentru a crește numărul de procesări pe zi. Ceea ce am și reușit. Am crescut numărul de evaluări de 9 ori în timp record”, a scris Năsui pe Facebook.

În urmă cu o săptămână, în spațiul public au apărut mai multe controverse în legătură cu aplicarea Măsurii 3 – granturi de investiţii pentru IMM-uri, prin care acestea ar fi avut acces la finanțări între 50.000 și 200.000 de euro. Programul a fost gândit pentru a veni în sprijinul companiilor afectate de pandemia de COVID-19.

Antreprenorii au acuzat că angajații statului au furnizat informații interne, astfel încât aplicanții să știe dinainte care este limita de cofinanțare de la care proiectele vor fi declarate eligibile în cadrul Programului de acordare a granturilor pentru investiții de către stat.

În acest context, premierul Florin Cîțu a anunțat că a trimis Corpul de Control să facă investigații la Ministerul Economiei în legătură cu Măsura 3 (granturi pentru IMM-uri).