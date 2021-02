Marcel Ciolacu susține că PSD va depune moţiune de cenzură dacă nu îi sunt acceptate amendamentele la proiectul de buget

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a catalogat drept „o tâmpenie” proiectul de buget adoptat de Guvernul Cîțu. Acesta a anunțat că social-democrații vor depune moțiune de cenzură dacă amendamentele lor la proiect nu vor fi adoptate la dezbaterile din Parlament.

PSD amenință Guvernul cu moțiunea de cenzură

„Noi venim cu aceste amendamente și poate că, în ultima clipă, acest Guvern își dă seama că proiectul de buget cu tăieri şi cu austeritate e o tâmpenie”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică seară, pentru Antena 3.

Întrebat dacă PSD va depune o moţiune de cenzură în cazul în care nu-i vor fi adoptate amendamentele, liderul social-democraților a răspuns: „Categoric că depunem moţiune! Deja am și spus că la prima moţiune simplă pe care am depus-o am avut patru voturi în plus în afară de grupurile PSD şi AUR. Eu nu-mi aduc aminte ca la doar două luni de la alegeri deja patru voturi să fie în plus faţă de ce avem ca Opoziţie. Avem o sesiune parlamentară și, categoric, vom veni cu o moţiune de cenzură”.

Sorin Grindeanu a susținut că PSD va depune „mii de amendamente” la proiectul de buget

Duminică dimineață, Sorin Grindeanu, prim-vicepreşedintele PSD, a declarat că partidul din care face parte va depune amendamente la proiectul de buget pentru creșterea alocațiilor, a salariilor bugetarilor și a pensiilor.

„Pot să vă spun că avem aceste amendamente pe care o parte le-am prezentat astăzi, dar sunt şi foarte multe amendamente pe fiecare judeţ în parte. Eu cred că vor fi, dacă le adunăm, câteva mii", a spus Grindeanu.

El a insistat că există bani în buget pentru aceste majorări, contrar celor susținute de guvernanți.

Anterior, premierul Florin Cîțu declarase că deficitul bugetar nu poate fi crescut cu nicio sumă, iar cine va veni în Parlament cu amendamente privind diverse cheltuieli va trebui să indice sursele de finanțare.