Marcel Ciolacu: Trebuie anticipate! PSD nu se dă la o parte dacă e nevoie să participe la formarea unui guvern

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a susținut că partidul pe care îl conduce e pregătit să intre la guvernare și a cerut organizarea de alegeri anticipate.

PSD vrea la guvernare. Marcel Ciolacu spune că partidul e pregătit

„Am făcut această ofertă la început și se dovedește că am avut dreptate, nu președintele și ambițiile președintelui. Uitați-vă de ce e în stare Guvernul său! Avem specialiștii necesari, iar PSD nu se dă la o parte dacă e nevoie să participe la formarea unui guvern”, a transmis Ciolacu.

Liderul PSD a insistat să fie organizate alegerile anticipate, pe motiv că românii „au fost păcăliți”, iar actuala configurație a Parlamentului, deci majoritatea care a dat Guvernul, nu mai reprezintă voința oamenilor.

„Îmi pare rău că îl invoc pe președinte, actualul Parlament nu mai reprezintă voința românilor, nu așa spunea? Trebuie anticipate. Hai să facem anticipate dacă nu mai respectă voința românilor. Nu s-a întâmplat niciodată în doar trei luni românii să își dea seama în ce hal au putut fi păcăliți de acești scamatori”, a mai susținut Marcel Ciolacu.

Anterior, social-democratul afirmase că partidul are specialiști și e pregătit să preia guvernarea chiar și într-o perioadă de criză sanitară și economică: „PSD este pregătit în orice moment şi are specialiştii necesari pregătiţi la orice ora din zi şi din noapte şi să îşi asume această guvernare. Am spus că PSD este capabil şi îşi asumă o guvernare în plină criză sanitară şi economică”.

Liderul PSD, critici mai ales față de ministrul Sănătății

Marcel Ciolacu s-a arătat critic mai ales față de ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

„Bătaie de joc!!! Voiculescu taie frunză la câini fără mască prin Parlament, în timp ce oamenii sunt siliți să se înghesuie la cozi la vaccin! Așa arată campania de vaccinare a Guvernului Florin Cîțu! Haos și neputință! Și apoi vă mirați că oamenii s-au săturat de voi și de aberațiile voastre. Să vă fie rușine!!!”, a scris Ciolacu, într-o postare pe Facebook.

El a mai spus că oamenii au ajuns să iasă în stradă din disperare: „Nu e vina oamenilor că aţi pus statul român în genunchi şi nu sunteţi în stare de nimic! Lumea a ieşit în stradă din disperare, din sărăcie şi pentru că s-a săturat de voi şi de aberaţiile voastre! Le-aţi distrus locurile de muncă! Le-aţi ţinut copiii fără şcoală! Le-aţi închis afacerile! Oamenii simpli nu au slugi ca voi, care să le facă cumpărăturile. Oamenii simpli muncesc la ora la care voi închideţi magazinele”.