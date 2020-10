Marcel Ciolacu: Un guvern competent și responsabil ar fi lucrat alături de specialiști pentru a scoate România din impas. Din păcate, nu s-a întâmplat așa și țara noastră e aproape de dezastru

Marcel Ciolacu, președintele PSD, este de părere că „România traversează cea mai gravă criză sanitară și economică din istorie”. Liderul social-democraților susține că „un guvern competent și responsabil ar fi lucrat alături de specialiști pentru a scoate România din impas”, dar, „din păcate, nu s-a întâmplat așa și țara noastră se află aproape de un dezastru”.

Marcel Ciolacu: „Noul PSD și-a asumat că va fi întotdeauna doar pe agenda românilor”

„România traversează cea mai gravă criză sanitară și economică din istorie. Un guvern competent și responsabil ar fi lucrat alături de specialiști pentru a scoate România din impas. Din păcate, nu s-a întâmplat așa și țara noastră se află aproape de un dezastru. Trebuie să schimbăm acest lucru. Noul PSD și-a asumat că va fi întotdeauna doar pe agenda românilor. Noua echipă a PSD înseamnă oameni integri, profesioniști și recunoscuți în domeniile lor de activitate. Așa cum este domnul doctor Rafila. Și mulți alții care vor intra în viitorul Parlament”, a scris Marcel Ciolacu, vineri, pe Facebook.

El consideră că, fiind „cel mai mare partid din România”, este „normal ca oamenii să aștepte altceva” de la PSD.

„Trebuie să aducem în Parlament o echipă puternică cu care să putem implementa ideile din programul de guvernare, planul nostru pentru a rezolva cât mai rapid criza sanitară, pentru a crește apoi economia și nivelul de trai al oamenilor. Suntem cel mai mare partid din România și este normal ca oamenii să aștepte altceva de la noi. Noul PSD înseamnă profesionalism. PNL a rămas cu interlopii, traseiștii și impostorii", a mai adăugat Marcel Ciolacu.

Alexandru Rafila, primul pe lista de București a candidaților PSD la Camera Deputaților

Alexandru Rafila a confirmat, joi seară, în direct pe B1 TV, că va deschide lista de București a candidaților PSD la Camera Deputaților. Venirea sa în rândul social-democraților fusese anunțată oficial cu câteva ore înainte, într-o conferință de presă susținută alături de Marcel Ciolacu.

„A fost un pas dificil pentru mine, recunosc, dar pe de altă parte, având în vedere că am avut o carieră administrativă în spate, am considerat că am suficient de multă experiență încât să pot să ajut nu neapărat PSD, să pot să ajut această țară împreună cu mulți alți colegi, nu putem să o ajutăm doar individual, trebuie să existe un grup, un colectiv, o gândire comună încât să putem să avem o legislație în domeniul Sănătății, care să facă posibil și pentru oamenii din România un deziderat la care noi suntem parte, dar din păcate nu l-am atins – accesul universal la servicii de sănătate", a declarat Alexandru Rafila.

Întrebat de ce a ales PSD, el a răspuns: „Cunosc PSD, l-am cunoscut, am avut ocazia. Să știți că nu îl cunosc de mult pe domnul președinte Ciolacu și a fost o întâlnire deschisă, sinceră, fără condiții. Un lucru care m-a determinat să fac acest pas a fost legat de faptul că dânsul a înțeles un lucru pe care i l-am spus și pe care îl voi respecta, și pe care vi-l spun și dumneavoastră – cred că este foarte important. Eu, mai întâi, sunt medic și voi respecta întotdeauna lucrurile care țin de conștiința mea profesională. În al doilea rând, voi fi membru al PSD. Lucrul acesta domnul președinte nu numai că l-a acceptat, dar m-a încurajat să am această atitudine și întotdeauna când voi face ceva sau spune ceva în domeniul Sănătății, pentru că în mod evident în Parlament, cu toate că se dezbat foarte multe probleme, eu voi fi legat în principal de zona Sănătății, voi face acest lucru. De ce PSD? Pentru că după această propunere și după această discuție, care mi s-a părut nu numai sinceră, dar mi s-a părut o discuție care schimbă mentalitatea în politica românească, în afară de acest element, nu am primit o altă propunere în acest sens și nu cred că apartenența la un partid politic trebuie să fie considerată – din păcate există astfel de poziții în zona publică – o vină”.