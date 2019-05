Cum înțelege PSD să îndrepte greșelile trecutului: Dăncilă și Ciolacu anunță triumfător că grupul Pro România din Camera Deputaților va fi recunoscut (VIDEO)

Marcel Ciolacu, propunerea PSD pentru șefia Camerei Deputaților, a anunțat că grupul Pro România din Camera Deputaților va fi, în sfârșit, recunoscut. Ciolacu a prezentat decizia ca pe o intrare în normalitate și o îndreptare a unei greșeli după rezultatul obținut de PSD în alegeri, de parcă românii de asta i-au sancționat la vot... că nu avea Pro România grup la Camera Deputaților.

”Primul lucru care-l doresc (SIC!), alături de doamna prim-ministru, e să intră într-o normalitate și să recunoaștem niște evidențe. Cum am recunoscut votul oamenilor și încercăm să vedem ce s-a întâmplat, categoric la Camera Deputaților o să recunoaștem grupul Pro România, care există. Vorbesc de o normalitate, nu de alianță”, a declarat Marcel Ciolacu.

Dăncilă a insistat că nu există o alianță cu Pro România și că nu a discutat cu Victor Ponta.

”Vrem să deschidem larg porțile și cei care vor să vină alături de noi vor fi bineveniți. Geoană și cei care vor să ne fie alături sunt bineveniți...”, a precizat Dăncilă.

