Marcel Ciolacu, președintele PSD, l-a acuzat pe Vlad Voiculescu, ministrul USR-PLUS al Sănătății, că „de 4 luni de zile și-a bătut joc și de morți și de vii”, pe premierul liberal Florin Cîțu l-a acuzat de faptul că nu înțelege că e premierul întregii României, nu doar al coaliției, și pe președintele Klaus Iohannis că a dispărut complet din peisaj, deși suntem într-o situație de criză.

Într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, în emisiunea ”Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire, Ciolacu a mai reproșat faptul că nimeni nu-și asumă nicio responsabilitate și că nici acum, la mai bine de un an de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, nu știe nimeni cine gestionează de fapt răspunsul la această criză.

Reacția vine după ce, luni seară, trei pacienți COVID au murit din cauza unei defecțiuni la instalaţia de oxigen a unităţii mobile de terapie intensivă de la spitalul ”Victor Babeş”.

