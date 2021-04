Marcel Ciolacu: Vlad Voiculescu, un pericol pentru sănătatea românilor / USR, în momentul acesta, neparticipând la ședințele de Guvern, face un șantaj asupra statului român (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține că Vlad Voiculescu, demis miercuri de premier din funcția de ministru al Sănătății, „a fost un pericol pentru sănătatea românilor”. Liderul social-democraților a criticat și USR, despre care spune că, „neparticipând la ședințele de Guvern, face un șantaj asupra statului român”, și a explicat că un prim-ministru este îndreptățit și să schimbe miniștri. Totodată, el a amintit că formațiunea pe care o conduce i-a propus președintelui Klaus Iohannis formarea unui guvern de uniune națională după alegerile din 6 decembrie 2020, însă „s-a preferat cu totul altceva și vedem la ce s-a ajuns”.

„Noi am fost la Președintele României, după alegeri, când Partidul Social Democrat a câștigat aceste alegeri, cu propunerea ca domnul dr. Alexandru Rafila să fie primul-ministru al României și să avem pentru ceea ce va urma, fiindcă știam foarte bine ce urmează, cred că Președintele e cel mai îndreptățit să știe și mai bine decât noi că va urma o pandemie serioasă, nu o simplă răceală cum ne spunea prima oară, că va urma o criză economică. L-am ascultat și pe domnul Diaconescu, și cu un context global complicat, chiar și aproape de frontierele României, și cel mai bine ar fi fost să avem în acel moment un guvern de uniune națională, la care toate forțele politice să tragă în aceeași direcție. S-a preferat cu totul altceva și vedem la ce s-a ajuns. Întotdeauna, când pui perdanții să conducă, pentru ei nu este un câștig, este o oportunitate”, a declarat președintele PSD, miercuri seară, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.