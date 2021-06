Marcel Ciolacu: Vom depune o moțiune simplă împotriva ministrului Cristian Ghinea (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, pe B1 TV, că social-democrații vor depune o moțiune simplă împotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pe lângă moțiunea de cenzură care a fost anunțată deja la adresa Guvernului de coaliție. Totul, în contextul depunerii la Bruxelles și a publicării de către Guvern a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

”O să depunem, în primul rând, o moțiune simplă împotriva domnului Ghinea și moțiunea de cenzură, să ne încadrăm cu ea ca să fie votul până la sfârșitul sesiunii”, a precizat Ciolacu.

Întrebat dacă PSD are semnăturile necesare pentru aceste moțiuni, Marcel Ciolacu a răspuns: ”Da, avem și pentru moțiunea simplă, urmează, după ce avem draftul, să negociem cu parlamentari care pot susține această moțiune, dacă au și modificări, să avem timp să le primim. Am făcut un calendar cu colegii mei la partid și ne încadrăm”.

