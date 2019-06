Preşedintele Camerei Deptaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat, analizând rezultatele alegerilor atât pe plan local, cât şi pe plan naţional, că PSD a făcut "greşeli mari", iar electoratul i-a arătat cartonaşul galben. PSD este primul partid care trebuie să-şi dorească un vot normal în diaspora, este de părere Ciolacu.

REPEDE CLICK AICI: ȚI SE RIDICĂ PĂRUL PE TINE DE FRICĂ! LOCURILE DIN ROMÂNIA UNDE NU TREBUIE SĂ AJUNGI NICIODATĂ! (FOTO CUTREMURĂTOR)

”Ne-am furat-o de atâtea ori, încât trebuie să fim bătuţi în cap să nu înţelegem că acolo trebuie rezolvată problema. PSD este primul care trebuie să-şi dorească ca votul din diaspora să fie normal. Am rămas un pic prizonierii organizării şi cum vedem lucrurile. De ce neapărat secţia de vot să fie la ambasadă? Ambasadele nu au fost făcute să fie secţii de vot. Se duce ambasadorul sau consulul, închiriază o sală de sport, pune cabine de vot, nu pe culoarele îngustele ale unei case în care funcţionează o ambasadă sau o reşedinţă. Ne-am învârtit în cercul nostru strâmt”, a declarat, joi, preşedintele Camerei Deputaţilor în cadrul Conferinţei Extraordinare de la Buzău, potrivit News.ro.

S-A TERMINAT! SMILEY S-A ÎNCURCAT CU RAMONA! ADIO GINA PISTOL! POZE INCENDIARE CU NOUA DRAGOSTE

Social-democratul a mai susținut că PSD ar trebui să se apropie din nou de oameni, abordând teme de actualitate, iar în acest sens a dat ca exemplu subiectul votului din diaspora.

Mai mult, Ciolacu a făcut o analiză la sânge a partidului, despre care spune că a ajuns la "fundul răului".

PROFEȚIE APOCALIPTICĂ! BABA VANGA A ROMÂNILOR ANUNȚĂ DEZASTRU! MARELE CUTREMUR vine de PAȘTE (GALERIE FOTO)

"Am acumulat atâta răutate asupra noastră în doi ani şi jumătate. Noi am plătit electoral, Dragnea a plătit pentru că e la puşcărie", a mai spus Marcel Ciolacu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.