Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a subliniat că „Ardealul a fost, este și va fi parte a României”, și a lansat un apel și către comunitatea de informații, cerând serviciilor „să iasă public și să spună dacă i-au trimis președintelui Iohannis vreo informare referitoare la acuzațiile aduse” la adresa sa și a partidului pe care îl conduce. Poziția lui Marcel Ciolacu vine în contextul în care, anterior, șeful statului afirmase că social-democrații s-ar lupta „în birourile secrete ale Parlamentului ca să dea Ardealul ungurilor”.

„Am să fac o scurtă declarație de presă. Vreau să nu luăm și să nu lăsăm o minciună să ne distragă atenția de la problemele reale ale României. Proiectul privind autonomia a fost respins definitiv, în Senat, acum. El nu a fost votat niciodată în Camera Deputaților, să fie clar.Guvernul a trimis un punct de vedere abia după împlinirea termenului de adoptare tacită, respectiv după patru luni de zile. După patru luni au trimis patru cuvinte. Asta a blocat procedura de respingere în CDEP. S-a întrebat vreodată președintele dacă guvernul lui și-a făcut treaba? Nu, nu a avut timp. După o lună de la adoptarea tacită, președintele a venit cu un atac grosolan”, a declarat Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD.

Totodată, demnitarul social-democrat l-a acuzat la rândul său de iresponsabilitate pe președintele Klaus Iohannis.

„Dragi români, nu a vândut nimeni Ardealul și nu o să îl vândă niciodată. Ardealul a fost, este și va fi parte a României. Solicit serviciilor de informații să iasă public și să spună dacă i-au trimis președintelui Iohannis vreo informare referitoare la acuzațiile aduse la adresa mea și a PSD, pentru că nu poți duce lupta electorală la un asemenea nivel. Vorbim de responsabilitatea celei mai înalte funcții în statul român. Domnule Iohannis, românii, indiferent de etnie, au toți nevoie de sprijin pentru a depăși această criză provocată de coronavirus, nu de un președinte care să îi dezbine și să creeze tensiuni interetnice. Eu voi rămâne un partener pentru toate minoritățile din această țară. Atacurile politice nu rezolvă problemele oamenilor, români, etnici maghiari sau germani, care și-au pierdut locul de muncă. Nu rezolvă problemele firmelor mici, care nu își mai pot desfășura activitatea. Nu poți cere solidaritate tuturor dacă tu continui doar cu politică. Cu ce să fie solidari oamenii? Cu atacurile tale politice?”, a adăugat Marcel Ciolacu.

