Traian Berbeceanu a depus, vineri, jurământul pentru învestitura în funcția de prefect al Capitalei. Cu această ocazie, Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, l-a descris drept „un profesionist, un om dedicat, dar în mod esențial un patriot care își iubește țara, un om care este dispus la orice sacrificiu în sprijinul și pentru compatrioții săi”.

