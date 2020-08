Marcel Vela anunță OUG ce întărește măsurile de protecție a animalelor: „E poate pasul cel mai important în stabilirea unor atribuții clare în sarcina polițiștilor” (VIDEO)

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat că a fost finalizat proiectul de Ordonanță de Urgență care stabilește măsurile ce pot fi luate de polițiști și autoritățile locale în sprijinul animalelor aflate în situații de pericol. Proiectul este postat pe site-ul Ministerului și se află în dezbatee publică. Vela a precizat că așteaptă propuneri de la ONG-uri și cetățeni pentru îmbunătățirea actului normativ, dacă este cazul.

„Așa cum am promis în fața tuturor iubitorilor de animale, am reușit să facem poate pasul cel mai important pentru stabilirea unor atribuții clare în sarcina polițiștilor în vederea gestionării situațiilor de pericol pentru animale.

Deja am postat pe site-ul MAI proiectul de OUG pentru întărirea măsurilor de protecție a animalelor, act normativ ce eficientizează implicarea polițiștilor și autorităților locale în gestionarea situațiilor de pericol pentru animale.

Cetățenii și ONG-urile pot transmite propuneri pentru a îmbunătăți, dacă e cazul, forma acestui proiect

Actul normativ e rodul dezbaterilor cu specialiștii din MAI și din alte instituții și cu reprezentanții asociaților iubitorilor de animale”, a declarat Vela.

Știre în curs de actualizare

