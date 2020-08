Marcel Vela anunță OUG ce întărește măsurile de protecție a animalelor: Polițiștii pot intra în locuințe fără acordul proprietarilor dacă animalele sunt în pericol (VIDEO)

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat că a fost finalizat proiectul de Ordonanță de Urgență care stabilește măsurile ce pot fi luate de polițiști și autoritățile locale în sprijinul animalelor aflate în situații de pericol. Proiectul este postat pe site-ul Ministerului și se află în dezbatere publică. Vela a precizat că așteaptă propuneri de la ONG-uri și cetățeni pentru îmbunătățirea actului normativ, dacă este cazul.

Ministrul de Interne a prezentat, marți, proiectul de OUG care stabilește măsurile în sprijinul animalelor aflate în situații de pericol. De exemplu, polițiștii vor putea intra în locuințe fără acordul proprietarilor, dacă animalele sunt în pericol. De asemenea, acțiunile agenților pot fi fotografiate și înregistrate fără consimțământul persoanelor care dețin animalul. Consiliile locale sunt obligate să asigure servicii publice de adăpostire a animalelor. Acestea pot fi date în custodie temporară ONG-urilor care fac dovada că dispun de condițiile necesare.

