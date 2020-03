Marcel Vela, „apel către frații din diaspora”: „Nu este bine pentru compatrioții noștri din țară să reveniți acum acasă. Veți intra direct în carantină sau în izolare la domiciliu” (VIDEO)

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a lansat un apel către românii de peste hotare, îndemnându-i să nu se întoarcă în țară „acum”, pentru că i-ar pune în pericol pe cei de acasă.

„Dragi prieteni, fac acum în această seară un apel către frații din diaspora. Nu este bine pentru compatrioții noștri din țară să reveniți acum acasă. Trebuie să vă aduc la cunoștință că veți intra direct în carantină sau în izolare la domiciliu, iar cei care fac declarații false, din păcate, vor avea dosar penal. Fac un apel la înțelepciune și la maturitate. Trebuie să avem cu toții grijă, din țară și din străinătate, de copiii, părinții și bunicii noștri, acum mai mult ca niciodată”, a afirmat demnitarul, marți seară.

Afirmația a fost făcută la finalul conferinței de presă în care ministrul Afacerilor Interne și secretarii de stat Raed Arafat, respectiv Bogdan Despescu au anunțat o serie de măsuri de ultimă oră, pentru limitarea răspândirii de COVID-19. Printre acestea se numără suspendarea activităților de servire și consum în restaurante, cafenele, hoteluri sau alte localuri publice, dar și interzicerea evenimentelor cu peste 100 de persoane sau oprirea zborurilor către și dinspre Spania. (Detalii AICI)

