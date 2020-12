Marcel Vela: Astăzi se încheie misiunea mea ca ministru al Afacerilor Interne. Nu a fost uşor, dar a fost o onoare să-mi servesc ţara şi poporul

Marcel Vela susține că, în calitate de ministru al Afacerilor Interne, a trecut „prin cel mai greu an din ultima perioadă, plin de provocări”. „Am organizat trei rânduri de alegeri, am gestionat starea de urgență, starea de alertă...”, a scris liberalul, miercuri seară, pe Facebook.

Marcel Vela: „Astăzi se încheie misiunea mea ca ministru al Afacerilor Interne”

„Dragii mei, scriu aceste rânduri emoționat, dar bucuros să știu că am atâția prieteni printre voi. Suntem oameni, cu defecte și calități, cu dorințe și aspirații, dar mai ales cu emoții. Acesta sunt eu: un om simplu, un bănățean autentic, dar mai presus de toate, mândru că sunt român. Nimic nu poartă cu sine veșnicia, ea rămâne doar prin binele pe care îl lași în urmă. Am spus încă de la începutul mandatului că sunt un simplu ministru...trecător prin funcție. Astăzi se încheie misiunea mea ca ministru al Afacerilor Interne, însă drumul meu pentru a construi acea Lume mai bună, despre care tot am vorbit, continuă! Fiecare final se transformă mereu într-un nou început. Chiar cred în asta, iar timpul va fi cel mai aprig martor al nostru”, a declarat Marcel Vela.

Fostul ministru spune că „2020 este cu siguranță anul bucuriilor confiscate de această pandemie, dar oamenii caută și reușesc să găsească lumina chiar și în cele mai triste situații”.

„În calitate de ministru al Afacerilor Interne, am trecut prin cel mai greu an din ultima perioadă, plin de provocări, am organizat trei rânduri de alegeri, am gestionat starea de urgență, starea de alertă... Mi-am asumat totul, pentru că cea mai proastă decizie este să nu iei nicio decizie, iar eu mi-am dorit să fim bine, cu toții. Am fost martorul multor pierderi, de aceea știu ce înseamnă inclusiv durerea provocată de acest virus care a schimbat totul în jur. Tot ceea ce am făcut a fost din suflet, cu patriotism și dragoste de țară și neam. Nu a fost uşor, dar a fost o onoare să-mi servesc ţara şi poporul. Să ne păstrăm speranța și să zărim partea plină a paharului, acesta reprezintă un dar al universului. Nu renunț, nu mă opresc aici, iar comentariile, mesajele dumneavoastră îmi sunt medicament pentru suflet, dar și dușuri reci necesare. Atunci când Dumnezeu îți închide o ușă, îți deschide o fereastră! Vă doresc din suflet sărbători binecuvântate, alături de cei dragi! Servesc Patria pentru totdeauna!”, a mai adăugat Marcel Vela.

România are, începând de miercuri, un nou Guvern, iar ministrul Afacerilor Interne este Lucian Bode.