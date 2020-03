Marcel Vela, ministru interimar al Afacerilor Interne și, totodată, propus pentru funcția plină, susține că „a fost onorant” avizul negativ pe care i l-a dat PSD la ultima rundă de audieri din comisiile de specialitate ale Parlamentului.

„A fost onorant acel aviz. Apreciez că a fost onorant, deci nu mă așteptam să mă voteze PSD, pentru că acum sunt într-o altă filosofie politică. Prima oară m-au votat, când au dorit să construim. Acum, nu știu, e o perturbare seismico-politică la nivel parlamentar și e posibil orice, să mă voteze, să nu mă voteze. Nu vreau să fac estimări”, a declarat Marcel Vela, marți.

