Marcel Vela: „Bătălia cu noul coronavirus nu a fost câştigată. Momentul victoriei este mai aproape sau mai departe, în funcţie de fiecare dintre noi” (VIDEO)

Ministrul de Interne a ținut să le mulțumească din nou românilor pentru modul în care s-au comportat de la debutul epidemiei de coronavirus. Marcel Vela a repetat că bătălia cu acest dușman nu este câștigată încă și a făcut un nou apel la responsabilitate și la unitate. Ministrul a mai afirmat că depinde de fiecare dintre noi cât de rapid vor reveni lucrurile la normal.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis vineri, într-un mesaj video pe Facebook, faptul că bătălia noastră cu SARS-CoV-2 nu a ajuns la final și că depinde de fiecare dintre noi când anume se va produce acest sfârșit.

„Vreau să vă spun un mulţumesc din tot sufletul. Am purtat cu toţii pe umeri o responsabilitate imensă și o purtăm în continuare. Miza acestei bătălii este cel mai de preţ dar al fiecărei zile: sănătatea. Toate îşi pierd valoarea atunci când omul pierde sau îşi pune în pericol sănătatea. Bătălia cu noul coronavirus nu a fost câştigată. Momentul victoriei este mai aproape sau mai departe, în funcţie de fiecare dintre noi”, a declarat Marcel Vela.

Din nou, acesta a îndemnat la responsabilitate față de noi și față de cei din jurul nostru.

„Rămâne la latitudinea noastră cum să ne comportăm în fiecare zi din viitor, pentru că acest comportament va duce mai aproape sau mai departe normalitatea şi viaţa de dinainte”, a insistat ministrul liberal.

Marcel Vela a mai afirmat că această perioadă dificilă a arătat că putem fi uniți. Și-a manifestat apoi speranța că vom da și pe viitor dovadă de acest spirit de solidaritate astfel încât, la final, să ieșim cu toții învingători: „Cum nu există viitor fără prezent, nu poate exista o naţiune puternică fără unitate şi poate că acum am arătat mai mult ca oricând faptul că putem să fim uniţi. Îmi doresc să arătăm acest lucru şi în continuare şi să ne purtăm în fiecare zi unul altuia de grijă, prin respectarea măsurilor anunţate, astfel încât, la final, să fim cu toții învingători”.

Ministrul a răspuns apoi mai multor întrebări pe care le-a primit despre epidemia de coronavirus și reglementările din perioada stării de alertă.

