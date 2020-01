Ministrul de Interne: Noile cărți electronice de identitate vor fi eliberate din august 2021 / Nu sunt obligatorii, dar fără ele nu se poate ieși din țară (VIDEO)

Marcel Vela a declarat că România e obligată să emită acte electronice de identitate din august 2019, prin urmare trebuie parcurse rapid toate procedurile astfel încât acest lucru să se întâmple, într-un final, din 2021.

Ministerul de Interne a precizat că toți cetățenii care vor avea cărți electronice de identitate nu vor mai sta la cozi la ghișee și vor putea călători mai simplu.

Cartea de identitate electronică nu este obligatorie, însă fără ea nu se poate ieși din țară, a mai precizat Vela. Ea ar putea costa între 15 și 40 de lei și va asigura funcționalitatea de card de sănătătate prin însecrierea în CIP a unui certificat

„Documentele vin cu garanții că persoana este titularul acestuia și cu garanții de securitate. Imprimeria Națională va produce cărțile electronice. Prin intermediul cărții electronice de identitate, cetățenii vor putea interacționa de unde vor fi cu autoritățile și se vor elimina cozile de la ghișee. Cartea de identitate electronică va conține și cardul de asigurare de sănătate, prin crearea unui CIP. Se va crea și posibilitatea de a crea o carte de identitate simplă pentru cetățenii care nu vor carte de identitate cu CIP. Această carte de identitate simplă nu va conține un CIP, dar nici nu va putea fi folosită de anul viitor pentru a ieși din țară”, a declarat ministrul Vela.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.