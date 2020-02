Aproape 17.000 de lucrători, pe drumurile din țară. Vela: „Autoritățile locale trebuie să intervină pentru deszăpezire cu toate utilajele pe care le au la dispoziție” (VIDEO)

Aproape 17.000 de lucrători intervin pe drumurile din țară, anunță ministrul de Interne, Marcel Vela. Acesta a condus miercuri seară o ședință a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. Vela a cerut structurilor MAI și autorităților locale din zonele aflate sub avertizare să intervina urgent, informează B1 TV

„Am dispus ca în județele aflate sub avertizare și atenționare să fie pregătite să intervină 16.704 lucratori. Dacă din cauza condițiilor meteo va trebui să închidem anumite segmente de drumuri, trebuie să aplicăm această măsură fără nicio reținere.

Autoritățile locale trebuie să se mobilizeze, să intervină pentru deszăpezire cu toate utilajele pe care le au la dispoziție. Să verificați modul în care operează firmele care au contracte de deszăpezire.

Sa mențineți în stare de operativitate toate categoriile de mijloace și echipamente pentru asigurarea acțiunilor de răspuns, astfel încât la ordin să poata fi manevrate forțe și mijloacele necesare să intervină în cel mai scurt timp.

Să aveți în vedere identificarea spațiilor pentru cazarea persoanelor aflate în dificultate”, a susținut ministrul Vela.

