Marcel Vela: ”Va fi o curățenie juridică și de specialitate în MAI. Aveți puțintică răbdare” (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunță că va începe o ”curățenie” în cadrul MAI, mai mulți polițiști care au legături cu structuri infracționale urmând a fi chemați la audieri.

„Va fi o curățenie juridică și de specialitate.

Alaltăieri, am avut o discuție cu liderul sindicatelor din poliția de frontieră, liderul sindicatelor din poliție la nivel național. Suntem în discuții, nu se fac de pe o zi pe alta. Când luăm o decizie, vreau să se transforme în fapte și măsuri. Până la sfârșitul lunii o putem avea. Suntem într-o analiză de reorganizare a ministerului.

Prioritățile au fost alegerile, Parada de 1 decembrie. În paralel, am lucrat la aceste negocieri cu sindicatele, cu corpul ofițerilor, dar ți cu cei din minister.

MAI este pe drumul bun. Aveți puțintică răbdare. Să vedem ce s-a întamplat în minister și ce nu au făcut miniștrii care au venit în minister”, a declarat Marcel Vela.

Precizările ministrului vin în contextul în care prefectul județului Caraș Severin, Matei Lupu, a demisionat din funcție după ce a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, în dosarul în care mai multe autorități sunt acuzate că interveneau în favoarea unor persoane care voiau să obţină arme, dar nu participau la cursuri. Potrivit anchetatorilor, și șeful Serviciului Arme şi Muniţii din Caraş-Severin, Radu Ştefan, a fost reţinut pentru 24 de ore.

