Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat luni seară adoptarea Ordonanței Militare cu numărul 11, în contextul epidemiei de coronavirus și trecerii de la starea de urgență la starea de alertă. Între altele, aceasta prevede ridicarea carantinei în ceea ce privește orașul Țăndărei, din județul Ialomița, și suspendarea zborurilor spre și dinspre Spania în continuare, până pe 14 mai inclusiv. Vela a ținut să le mulțumească românilor pentru că au fost vigilenți, răbdători și au respectat măsurile menite să limiteze răspândirea COVID-19. I-a numit pe toți niște eroi.

Luni seară, ministrul de Interne a declarat că a fost emisă o nouă Ordonanță Militară, a XI - a de la decretarea stării de urgență, pe 16 martie. Documentul prevede suspendarea zborurilor spre și dinspre Spania, în continuare, până pe 14 mai inclusiv și ridicarea carantinei în orașul Țăndărei.

„Astăzi am emis Ordonanța Militară cu numărul 11.

Suspendarea zborurilor din și spre Spania, valabilă până în 14 mai inclusiv.

Exceptarea de la carantinare/izolare pentru personalul navigant, fluvial, maritim care vine din porturi sau țări catalogate ca zone roșii sau galbene dacă acest personal nu are simptome COVID și se încadrează în măsurile anunțate în Ordonanțele anterioare. Măsură similară pentru piloți, echipajele aeronavelor, șoferii de TIR-uri care transportă marfă.

A fost aprobată solicitarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din Ialomița de a ridica carantina pentru Țăndărei”, a explicat Marcel Vela, Ministrul de Interne.

Ordonanța Militară nr. 11 poate fi citită integral AICI.

Țăndărei era în carantină totală din 4 aprilie, prin Ordonanța Militară numărul 7, din cauza răspândirii masive a COVID-19.

Din 30 martie, municipiul Suceava și opt comune limitrofe sunt și ele în carantină totală din același motiv. Ministrul Vela nu a anunțat nicio schimbare în ceea ce le privește.

