Ministrul de Interne a anunţat că joi seară va avea loc prima şedinţă a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, condus de premierul Ludovic Orban, structură care va coordona măsurile în cadrul stării de alertă. De altfel, a și fost adoptată o Ordonanță de Urgență care definește această stare, în contextul epidemiei de coronavirus. Marcel Vela a mai declarat că, în urma adoptării unei OUG, peste 68.000 de polițiști vor primi drepturi salariale restante.

„Am mai inclus și alți membricum sunt inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau directorul general al Direcţiei Generale de Management Operaţional din cadrul Ministerului Afacerilor Interne", a precizat Vela, la finalul şedinţei de Guvern.

Starea de alertă reprezintă, potrivit unei OUG joi adoptate, răspunsul la o situație de urgență, de amploare și intensitate deosebite, determinate de minim un risc, la care se răspunde cu măsuri temporare, proporținale cu pericolul prognozat și necesare pentru prevenirea și înlăturarea pericolului la adresa vieții, sănătății, mediului, proprietății sau culturii.

Sunt clarificate și deciziile Comitetului de urgență, inclusiv măsurile pentru creșterea capacității de răspuns, diminuarea impactului tipurilor de risc, condițiile concrete de aplicare a hotărârilor și destinatarii lor.

„Reglăm mecanismul de declarare, prelungire și încetare a stării de alertă. Sunt stabilite criteriile care trebuie analizate: amploarea, densitatea și infrastructura din zonă

