Marcel Vela: Doi vânzători din Neamț, care au venit din China, nu au respectat cele 14 zile de autoizolare. Procurorul va decide pedeapsa (VIDEO)

Doi vânzători din județul Neamț, care au venit din China, nu au respectat cele 14 zile de autoizolare la domiciliu, astfel că fapta lor ar putea intra sub incidența Codului Penal, riscând închisoare sau amendă, în funcție de gravitatea faptei.

„Doi vânzători într-un magazin din judeţul Neamţ, proveniţi din China, care nu au respectat cele 14 zile de autoizolare la domiciliu... Au venit din China. Nu au fost pozitivi la verificare şi la tot ce a ţinut de evoluţia lor medicală. Trebuia să stea 14 zile în izolare la domiciliu. (...) Mâine o să aflu pedeapsa pe care a aplicat-o inspectoratul judeţean. Inclusiv poze, care au fost puse la dispoziţia DSP şi IPJ de către cei care au fost interesaţi. (...) Este documentat cazul cu probe şi procurorul va decide pedeapsa. Este prevăzută de Codul penal”, a declarat Marcel Vela, luni seară.

Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență s-a reunit, luni, în condițiile în care temutul coronavirus, care a produs deja mii de decese la nivel global, a ajuns în Italia, țară cu o comunitate extrem de numeroasă de români. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.