Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela a anunțat, luni, că patru piloți rezerviști din cadrul Inspectoratului General de Aviație au decis să revină în sistem și pot îndeplini condiția de comandant de aeronavă SMURD, astfel că pot executa misiuni de noapte pentru salvarea pacienților sau a victimelor accidentelor.

”Avem o veste bună pentru toți românii din zona Moldova, zona Banat, zona Oltenia și zona Dobrogea.

În aceste zile, am luat legătura cu piloți rezeviști de la Inspectoratul General de Aviației, care au ieșit la pensie, odată cu legea care a deschis ușa foarte larg pentru angajații Ministerului, și au acceptat să revină în sistem. Am vrut să spun acest lucru public pentru că doresc să le mulțumesc. Sunt eroi, patrioți, care au răspuns prezent la chemarea ministrului pentru a-și face datoria pentru țară. (...) Toți au peste 1000 de ore de zbor și pot îndeplini condiția de comandant de aeronavă SMURD, astfel încât elicopterele SMURD din Iași, Arad, Craiova și Constanța să poată executa misiuni de noapte pentru salvarea pacienților sau celor accidentați.

În acest moment putem anunța că în acest semestru vom opera și cel patru elicoptere (...) pe luângă cele din București și Târgu Mureș. Vom avea șase aeronave disponibile pentru a acoperi teritoriul României”, a declarat Marcel Vela.

Totodată, ministrul Internelor a anunțat că va face o propunere de proiect de lege pentru ca toate orașele și minicipiile din România să poată amenaja locuri de aterizare și decolare, inclusiv pe timp de noapte.

”Voi propune o ințiativă nortmativă prin care tate orașele și municipiile din România să poată avea posibilitatea să-și amenajeze locuri de aterizare și decolare autorizate de Autoritatea Aeronautică să corespundă din punct de vedere tehnic, inclusiv pentru aterizări și decolări de noapte”, a mai spus Marcel Vela.

Anunțul ministrului Internelor vine în contextul în care, săptămâna trecută, Marcel Vela i-a cerut explicații șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, în cazul fetiței din Vâlcea, aflată în comă, dar care nu a fost preluată la timp de elicopterul SMURD. Arafat a precizat atunci că nu există suficienți piloți pentru aeronave și că elicopterul nu putea decola pe timp de noapte.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.